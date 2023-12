Gaza: Hamas, non rilasceremo ostaggi fino a che proseguirà aggressione di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas non rilascerà altri ostaggi israeliani fino a che non cesserà l’aggressione dello Stato ebraico contro la Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato lo stesso gruppo armato, secondo quanto riferito dal “Jerusalem Post”: "Ribadiamo che non ci sarà alcun accordo di scambio di prigionieri né negoziati sotto il fuoco", ha dichiarato Hamas, che però si è detto "aperto a qualsiasi iniziativa che possa porre fine a questa guerra genocida israeliana". (Res)