Napoli: Consiglio comunale approva variazioni di bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Napoli ha concluso i lavori ed ha approvato diverse delibere, quella 478 di variazione di bilancio per la disapplicazione di quote di avanzo vincolato per l'importo di circa 20 mila euro, illustrata dall'assessore Baretta. Nel dibattito la consigliera Iris Savastano (Forza Italia) ha chiesto maggiori dettagli sulle voci di spesa della tabella allegata alla delibera e Salvatore Guangi (Forza Italia) ha chiesto il perché della mancata spesa di fondi per la Municipalità 8. Nella replica l'assessore Baretta ha chiarito che le somme oggetto della delibera sono quelle non utilizzate nell'anno per diversi motivi e riferite a vari progetti che vengono spostate ad altra voce di spesa. La delibera è stata approvata a maggioranza con 16 voti favorevoli e due astensioni. L'assessore Cosenza ha illustrato la delibera 485 sulla variazione di bilancio per l'istituzione di un capitolo di entrata e di spesa per l'importo di circa un milione e 700 mila euro per l'acquisto e la manutenzione di mezzi necessari al soccorso della popolazione civile. Il presidente della commissione Protezione civile Gaetano Simeone ha espresso soddisfazione per la delibera, Salvatore Guangi ha chiesto maggiori informazioni sul modo in cui queste risorse saranno spese, Iris Savastano ha chiesto una specifica delle spese, Annamaria Maisto (Azzurri Noi Sud Napoli Viva) ha espresso apprezzamento perché si eleva il livello della protezione civile comunale e Rosario Andreozzi (Napoli solidale Europa verde Difendi la città) ha annunciato voto favorevole. La delibera è stata approvata a maggioranza con l'astensione dei gruppi Maresca e Forza Italia e dei consiglieri Clemente e Lange. (segue) (Ren)