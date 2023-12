Napoli: Consiglio comunale approva variazioni di bilancio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Discussa la delibera 481 sulla variazione di bilancio che istituisce un capitolo di entrata e di spesa per l'importo di circa un milione e 200 mila euro, risorse che saranno utilizzate insieme alla Municipalità 3 per attività nell'ambito del progetto Piter (Percorsi di inclusione, innovazione territoriale ed empowerment del Rione Sanità). Dopo la relazione dell'assessora Chiara Marciani, che ha illustrato i dettagli del progetto, sono intervenuti numerosi consiglieri. Il presidente della commissione Giovani Luigi Musto ha ricordato l'effetto positivo che questa delibera avrà sui ragazzi della Sanità, Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha anticipato il voto favorevole per la qualità della proposta, Salvatore Flocco (Movimento 5 Stelle) si è detto molto soddisfatto, ricordando che il progetto Piter partí nel 2018 quando la Sanità era un territorio diverso da oggi, Fulvio Fucito (Manfredi sindaco) ha condiviso il giudizio positivo per un progetto che ha contribuito a cambiare il territorio della Sanità, Rosario Palumbo (Insieme per Napoli Mediterranea Italia) ha lodato il lavoro dell'assessora Marciani, Gennaro Acampora (Partito democratico) ha ricostruito la genesi della delibera ed espresso soddisfazione per un percorso virtuoso che è stato costruito insieme a tutte le forze positive del territorio, Salvatore Guangi (Forza Italia) ha definito egregio il lavoro di recupero dei fondi per la Sanità, invitando però a reperire risorse per tutti gli altri quartieri della città, Rosario Andreozzi (Napoli solidale Europa verde Difendi la città) ha ricordato che questo progetto nasce per la Sanità su decisione del ministero dell'interno ed è auspicabile ve ne siano analoghi per altri territori, Alessandra Clemente (Misto) ha ringraziato chi ha portato avanti il progetto, tra cui l'associazione Genny Cesarano, che incide sulla prevenzione della devianza giovanile, Flavia Sorrentino (Napoli solidale Europa verde Difendi la città) ha annunciato voto favorevole e sottolineato quanto sia importante che questo progetto si rivolga alla fascia di età dai 14 ai 18 anni con un taglio professionalizzante, Nino Simeone (Misto) ha chiesto il motivo per cui non siano stati utilizzati gli stessi strumenti di questa delibera per assegnare i biglietti delle partite del Napoli ai ragazzi dei territori più disagiati, Gennaro Rispoli (Napoli Libera) ha ringraziato per questa delibera molto importante. La delibera è stata approvata all'unanimità. (segue) (Ren)