Napoli: Consiglio comunale approva variazioni di bilancio (3)

- L’assessore Pier Paolo Baretta ha illustrato la delibera 495 relativa a una variazione di bilancio che assicura la copertura finanziaria per interventi di riqualificazione e risanamento conservativo su immobili di proprietà comunale atti a rigenerare il tessuto immobiliare di proprietà comunale, compresi immobili da destinare a sedi istituzionali, per un importo complessivo di 3.500.000 euro. Apprezzamento per la delibera è stato espresso dal consigliere Massimo Cilenti (Napoli libera). Rosario Andreozzi (Napoli solidale Europa verde Difendi la città) ha annunciato il suo voto favorevole, ma ha criticato il ricorso eccessivo alle delibere adottate con i poteri del Consiglio, che limitano la possibilità di intervento dei consiglieri su documenti così importanti. Gli interventi previsti dalla delibera rispondono a bisogni importanti della città che si attenevano da tempo, ha dichiarato Luigi Carbone (Napoli solidale Europa verde Difendi la città), che ha annunciato voto favorevole. Queste risorse, ha spiegato Baretta, derivano da una operazione di reperimento, nei vari servizi, dei fondi non utilizzati, l’intenzione è proseguire in questa direzione per garantire sempre la manutenzione e il recupero del patrimonio comunale. La delibera è stata approvata a maggioranza con il voto contrario di Guangi (Forza Italia). Approvata a maggioranza, con il voto contrario di Guangi, la delibera 496 di variazione di bilancio per la rimodulazione del prestito Bei e per la compensazione/adeguamento prezzi materiali DL 50/22 - Linea 1 metropolitana di Napoli - tratta Centro Direzionale - Capodichino interventi di impermeabilizzazione dell’adiacente galleria della Circumvesuviana. Illustrato dall’assessore Edoardo Cosenza. All’unanimità, invece, è stata approvata la delibera 493 per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal primo settembre al 31 ottobre 2023 per l'importo di 2.095.259,31 euro. Stesso esito per le delibere 494, che prevede la realizzazione di progetti per attività a carattere professionale nel campo dello spettacolo dal vivo e la delibera 500, illustrata dall’assessore Cosenza, che destina risorse al completamento, sistemazione e riqualificazione del belvedere del Monte Echia e la realizzazione dell’ ascensore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia, prevista per la primavera del 2024. Approvata alla unanimità anche la delibera 501 di variazione al bilancio per destinare 2 milioni di euro al progetto “Napoli Contemporanea”, in seguito alla ammissione a finanziamento per i fondi Poc Campania 2014/2020. Approvata a maggioranza con l'astensione del consigliere Lange la delibera 508 di variazione di bilancio per l'applicazione di una quota di avanzo vincolato per l'importo di circa due milioni 310 mila euro a finanziamento di interventi di competenza dei servizi Grande Progetto Unesco, Ciclo integrato delle acque e tutela del mare, Protezione civile. (segue) (Ren)