Napoli: Consiglio comunale approva variazioni di bilancio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultima delibera approvata la 517 di variazione di bilancio per l'iscrizione nella annualità corrente delle risorse per l'adeguamento prezzi trasferite dal Ministero delle infrastrutture per le istanze presentate ad aprile 2023 dal servizio Grande Progetto Unesco per le progettualità necessarie al recupero del complesso Annunziata Ascalesi e del complesso dei Girolamini. Maria Grazia Vitelli (Partito Democratico) ha annunciato il voto favorevole del suo gruppo, Ciro Borriello (Movimento 5 Stelle) ha ricordato come il problema dell'adeguamento dei prezzi riguardi tutti i progetti per cui questo tipo di delibere sarà sempre più frequente, Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha sottolineato come sia impossibile prevenire le variazioni di prezzo che possono intervenire sull'importo complessivo di un lavoro, assicurando il voto favorevole del gruppo, per Fulvio Fucito (Manfredi sindaco) questa delibera segna il momento conclusivo di un percorso che non può non essere sostenuto per l'importanza dei beni monumentali interessati, Rosario Andreozzi (Napoli solidale Europa verde Difendi la città) ha invitato la Giunta a decidere se il progetto Unesco deve continuare e in quali strade, perché in questo caso sarebbe necessario impedire in esse l'accesso a persone e mezzi per consentire lo svolgimento dei lavori. La delibera è stata approvata all'unanimità. Il consigliere Andreozzi ha poi proposto il rinvio degli ordini del giorno iscritti all'ordine dei lavori alla prossima seduta, proposta approvata dall'Aula all'unanimità. La seduta è stata quindi sciolta. (Ren)