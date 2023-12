Abruzzo: 65 mila euro per acquisto attrezzature, sedi e corsi formazione Vigili del Fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il riconoscimento del ruolo sociale dei Vigili del Fuoco volontari e il sostegno economico di 65 mila euro, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, da ripartire per l'acquisto di attrezzature destinate ai distaccamenti volontari, per le spese sostenute dai Comuni per il mantenimento delle relative sedi e per incrementare i corsi di formazione organizzati dalla direzione regionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco: è la norma contenuta nel Bilancio di previsione finanziaria approvato unitamente alla Legge di Stabilità regionale 2024 e presentata dai consiglieri di Fratelli d'Italia, Leonardo D'Addazio e Massimo Verrecchia. "L'emendamento - spiegano - muove dalla necessità d'intervento in un particolare settore del volontariato: non è noto ai più, infatti, che il Corpo nazionale fin dalle sue origini è articolato su di una componente permanente ed una volontaria, tra loro complementari, che assicurano l'effettuazione del soccorso tecnico urgente sul territorio nazionale. La componente volontaria, oltre a concorrere al soccorso pubblico in caso di calamità e catastrofi, assicura in via ordinaria il soccorso territoriale attraverso la gestione dei distaccamenti volontari. Attualmente - precisano i due esponenti Fd'I - nel territorio regionale sono operanti i distaccamenti volontari di Montesilvano, Popoli, Lettomanoppello, Carsoli e Gissi che servono complessivamente, in via prioritaria, 30 Comuni delle province di L'Aquila, Pescara e Chieti per una popolazione di oltre 115 mila abitanti distribuiti su di un territorio di 804 chilometri quadrati, assicurando il primo intervento di soccorso tecnico urgente e fornendo supporto alle sedi permanenti nel restante territorio regionale quando disposto dai comandi dei vigili del fuoco da cui dipendono. Questa peculiare realtà del volontariato - argomentano ancora Verrecchia e D'Addazio - vede i suoi attori principali nel cittadino che si arruola, nel Comune di riferimento che si fa carico degli oneri relativi all'accasermamento dei volontari ed al ricovero dei mezzi, e nel Corpo stesso che inquadra, forma e addestra il personale, ne organizza e gestisce il soccorso", concludono.(Gru)