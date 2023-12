Germania: tutto lo staff di Scholz con l'influenza, il cancelliere dovrà scrivere da sé il discorso di Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, quest'anno dovrà scrivere da solo il consueto discorso di Capodanno trasmesso a reti unificate. Tutti i membri dello staff incaricati alla stesura dei suoi interventi risultano, infatti, ammalati. Come evidenzia il settimanale “Der Spiegel”, un discorso elaborato da Scholz sarebbe “un disastro di retorica”. Il fatto che i collaboratori del cancelliere siano malati non è inusuale, data la stagione invernale. Stupisce, tuttavia, che “quasi tutte” le notifiche di malattia siano giunte alla Cancelleria “pochi minuti dopo” l’assegnazione del compito. È ancor più insolito che l’unica collaboratrice di Scholz disponibile, peraltro “particolarmente dotata" di talento nella scrittura, si sia data malata poco dopo aver incontrato il cancelliere. Durante il colloquio, Scholz ha chiesto all’interlocutrice di scrivere un discorso di Capodanno marcato non soltanto "dall'orgoglio” per l’attività di governo nel 2023, ma anche da uno “sguardo ottimistico” al futuro dell’esecutivo formato da Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp). La redattrice ha presto lasciato la stanza della Cancelleria dove si trovava con Scholz, giustificandosi con una “telefonata urgente” e poco dopo si è data malata. La funzionaria ha aggiunto che sarebbe stata da subito irreperibile e che aveva lasciato nel suo ufficio una nota con alcuni appunti per il discorso. Sulla scrivania della redattrice è stato trovato un foglio bianco. (Geb)