Sardegna: GdF Roan Cagliari, nel 2023 in crescita risultati Reparto Aeronavale delle Fiamme Gialle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i militari altamente specializzati del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza della Sardegna, il 2023 è stato un anno di intenso impegno, con attività mirate alla sicurezza marittima e al controllo del territorio. Le operazioni si sono concentrate su diverse sfide, dalla vigilanza delle frontiere all'applicazione delle normative sulla nautica da diporto. Durante la stagione estiva, i controlli nelle località turistiche hanno rivelato 89 violazioni nella locazione di imbarcazioni, risultando in sanzioni che ammontano a oltre 250 mila euro. La Guardia di Finanza ha mirato a preservare la lealtà nella concorrenza, individuando e sanzionando chi svolgeva attività di noleggio in modo abusivo. Nel settore della pesca, le indagini hanno portato alla segnalazione di 161 soggetti e 19 imprese per truffa aggravata ai danni della spesa pubblica, con un totale di oltre 4 milioni di euro indebitamente percepiti. Gli accertamenti fiscali diretti ed indiretti hanno portato a sanzioni superiori ai 300 mila euro, evidenziando anche il controllo mirato sui titolari di imbarcazioni per polizia ittica e marittima, nonché per individuare lavoratori in nero. (segue) (Rsc)