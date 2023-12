Tv: Rai si conferma leader di ascolti nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rai, anche per il 2023, si conferma leader di ascolti, e con le tre reti generaliste vince nettamente la sfida degli ascolti: sull’intera giornata, totalizzano il 30,4 per cento share (Mediaset generalista 26,3 per cento), mentre sul prime time il 31,8 per cento (Mediaset generalista 26,5 per cento). Il gap è importante - riferisce una nota - soprattutto se si considera, oltre ai volumi di ascolto, la capacità di copertura della fascia più attrattiva per eccellenza e cioè quella del prime time. Lo scopo del servizio pubblico è quello di parlare a tutti; quindi, non sempre l’obiettivo è quello di ottenere la miglior performance di ascolto, ma spesso lo è anche quello di mettere a disposizione generi di visione di nicchia per soddisfare le esigenze di piccoli target di visione (ad esempio i canali cultura o i programmi culturali in senso ampio). Ciò nonostante, se stilassimo una graduatoria dei top 25 programmi visti a ieri (al netto delle duplicazioni, es. Sanremo conta 1), Rai 1 vince 19 volte contro le sei di Mediaset. Se andassimo ad analizzare i dati su target focus e non sulla totalità della popolazione ci renderemmo conto che le performance Rai vs il principale competitor sarebbero decisamente schiaccianti sui target realmente attivi commercialmente, istruiti con buona capacità di spesa, dove il gap raggiunge ben oltre dieci punti percentuali, ma non è questo l’obiettivo del servizio pubblico. (segue) (Com)