Tv: Rai si conferma leader di ascolti nel 2023 (2)

- Le tre reti generaliste Rai si confermano leader negli ascolti anche quest’anno: Rai 1 è la rete più vista sul totale individui, sia sull’intera giornata con il 18,3 per cento share in continua crescita rispetto agli ultimi cinque anni (+2 punti rispetto al 2019), sia sul prime time con il 20.4 per cento share (+1,8 punti rispetto al 2019). Il distacco su Canale 5 è di 1,7 punti sull’intera giornata, e di ben +4,4 punti sulla prima serata. Rai 2 si conferma nell’intera giornata la quarta rete più vista (dopo Rai1, Canale 5 e Rai3), con il 5,2 per cento share sul totale individui. Rai 3, terza rete più vista sul totale individui, stabile con il 6,8 per cento share intera giornata, continua a crescere sul target laureati, con il 9,6 per cento share intera giornata, e l’8,4 per cento share in prime time. Da considerare anche l’incessante sperimentazione editoriale adottata dal servizio pubblico per testare generi e programmi che possano aggiungere pubblico a quello già esistente sulle proprie reti. Citiamo dei veri e propri successi, d’obbligo sottolineare: Viva Rai 2, gli Atp Finals di Torino, la Coppa Davis, gli Eurovision Song Contest e le innumerevoli fiction di servizio pubblico o di grande successo che hanno come obiettivo quello di narrare la storia del nostro Paese, le partite degli “azzurri” di qualunque disciplina sportiva (Rai casa delle Nazionali italiane). (segue) (Com)