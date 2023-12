Tv: Rai si conferma leader di ascolti nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2023 è stato per Rai il terzo anno consecutivo di crescita degli ascolti digital (Tv connesse, Pc, device mobili). Dal 2020, primo anno completo dall'inizio della rilevazione Auditel Online, Rai ha registrato un aumento pari al 130 per cento del consumo. Nell’ultimo anno in particolare, il consumo dei contenuti sulle piattaforme Rai è cresciuto del 26 per cento in termini di Totale Tempo Speso e del 18 per cento in termini di video visti vs 2022. Rai con il 50 per cento del consumo totale, è primo editore italiano per i consumi non lineari di durata maggiore a 30 minuti in modalità on demand (contenuti “long form”): quasi 400 milioni di ore di visione, confermandosi leader per ascolto di contenuti di qualità. La fiction Rai si conferma il genere editoriale più fruito con quai il 60 per cento del consumo on demand Rai. Anche in questo caso va citato il fenomeno dell’anno, “Mare Fuori”, che ha totalizzato solo online 52 milioni di ore viste e 118 milioni di visualizzazioni. (Com)