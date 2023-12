Casa: Maran, dall’Europa 58 milioni a chi vive in case popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ai fondi europei contro la povertà energetica saranno erogati nei prossimi mesi 58 milioni di euro destinati direttamente agli inquilini delle case popolari lungo il triennio 2024-26. Chi ha un reddito Isee inferiore ai 15mila euro ed è residente in un immobile di edilizia popolare potrà ottenere un sostegno fino al 50 per cento dell'importo delle bollette. La delibera è stata approvata da Regione Lombardia e potrà interessare anche le case popolari milanesi di proprietà comunale. Contestualmente sono stati deliberati altri 12 milioni di euro per progetti specifici delle Aler e dei comuni. "Il sostegno dell'Europa per il contrasto della povertà energetica è naturalmente una buona notizia che andrà ben presidiata nelle fasi attuative - dichiara Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa -. In passato la Regione ha utilizzato questi fondi europei solo per i cittadini che abitano in palazzi di loro proprietà e non per tutte le case popolari, ed è una cosa che non deve ripetersi perché questi fondi l'Europa li ha dati per progetti legati a tutte le case popolari, non solo quelle di proprietà regionale”. (Com)