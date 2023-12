Roma: gara podistica e concerto di Capodanno, le deviazioni al traffico di domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica in occasione di capodanno a Roma una gara podistica attraverserà le vie della capitale. E la sera è in programma il concerto al Circo Massimo. Per questo nel corso della giornata sono previste chiusure al traffico e deviazioni agli autobus. In occasione di "We run Rome", la gara podistica che partirà da viale delle Terme di Caracalla e attraverserà il centro storico tra le 7 e le 8 saranno chiuse via dei Cerchi e viale Terme di Caracalla. Dalle 13:15, poi, inizierà la chiusura dell'intero percorso: piazza Bocca della Verità, via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza Venezia, via del Corso, via del Tritone, via Due Macelli, piazza di Spagna, via del Babuino, piazza del Popolo, villa Borghese, via Veneto, piazza Barberini, via del Tritone, via del Traforo, via Nazionale, via dei Serpenti, via Cavour, via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, viale Terme di Caracalla. Il termine della manifestazione è previsto per le 15:30. La riapertura di viale Terme di Caracalla è programmata per le 18 circa. In occasione del concerto di fine anno invece, in programma dalle 21:30, al Circo Massimo dalle 19 saranno chiuse al traffico via del Circo Massimo, via Ara Massima di Ercole, via dei Cerchi e via della Greca. Deviate le linee di bus. Gli altri dettagli del piano mobilità sono consultabili su Roma servizi per la Mobilità.(Rer)