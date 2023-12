Ucraina: Regno Unito invia a Kiev 200 missili di difesa aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta inviando circa 200 missili di difesa aerea in Ucraina per aiutare a proteggere i civili e le infrastrutture dai droni e dai bombardamenti russi. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa del Regno Unito. La notizia è arrivata mentre la Russia lanciava uno dei più grandi attacchi missilistici contro l'Ucraina dall'inizio della guerra, uccidendo, secondo Kiev, 18 civili e ferendone decine di altri. Grant Shapps, il ministro della Difesa britannico, ha dichiarato: "Il presidente russo Vladimir Putin sta mettendo alla prova le difese dell'Ucraina e la risolutezza dell'Occidente, sperando di poter strappare la vittoria alle fauci della sconfitta. Ma si sbaglia". "Ora è il momento che il mondo libero si unisca e raddoppi i nostri sforzi per dare all'Ucraina ciò di cui ha bisogno per vincere" ha concluso Shapps. (Rel)