Milleproroghe: Mollicone (Fd’I), bene Sangiuliano su proroga per spettacoli dal vivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene ha fatto il governo e il ministro Sangiuliano ad aver introdotto nell'ultimo decreto Milleproroghe, come richiesto dalla commissione Cultura in un'osservazione, la proroga al 31 dicembre 2024 per l'applicabilità del regime di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo, prevedendo che tale regime si applichi a spettacoli con un numero massimo non più di 1.000 ma di 2.000 partecipanti. Così dichiara in una nota il presidente della commissione Cultura della Camera e responsabile nazionale Cultura e innovazione di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone. “La misura testimonia la sensibilità del governo e della maggioranza sul tema delle rappresentazioni live e favorirà la partecipazione del pubblico ad eventi e concerti in arene e piazze di tutta Italia”, aggiunge. (Rin)