Fisco: Gusmeroli (Lega), rateizzazione maxi-acconto novembre estesa a tutte attività economiche è crescita

- Soddisfazione per l'approvazione da parte del governo dell'ordine del giorno a mia firma che prevede l'estensione della rateizzazione del maxi-acconto, già eseguita a novembre 2023 per autonomi con ricavi fino a 170.000 euro, a novembre 2024 per tutte le attività economiche, dipendenti e pensionati con altri redditi inclusi. Così in una nota Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio e responsabile unità Fisco della Lega, commentando i lavori in Aula per l'approvazione della legge di Bilancio. "Il provvedimento contempla anche la rateizzazione dei contributi Inps. Questa del maxi-acconto è una battaglia storica della Lega, che porto avanti da agosto 2020. L'anno si chiude con una manovra frutto di una visione politica omogenea e con ulteriori provvedimenti concreti e tangibili portati avanti come questo dalla Lega, e che nel 2024 aiuteranno la crescita del Paese e soprattutto il recupero della fiducia. Basta con la stortura di tasse pagate in anticipo: per famiglie e imprese è arrivato finalmente il momento della svolta", aggiunge. (Rin)