Rifiuti: Picca (Lega), scarti Malagrotta dirottati a Ostia, disagio per residenti e territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A Roma "tra gli effetti dell'incendio divampato lo scorso 24 dicembre nel Tmb1 a Malagrotta c'è che le 500 tonnellate di rifiuti al giorno saranno dirottati negli impianti di via dei Romagnoli a Ostia: una soluzione che creerà forti disagi ai cittadini e al territorio poiché il traffico dei mezzi pesanti andrà a gravare sulle arterie che da Roma portano al centro Ama di Ostia". Lo afferma in una nota la consigliera della Lega nel Municipio Roma X, Monica Picca. "Una situazione che, al di là del rogo e su cui la magistratura sta indagando, pesa la gestione negativa dei rifiuti nella Capitale. Il tritovagliatore di Ostia non può essere ogni volta la ciambella di salvataggio delle amministrazioni inadempienti - aggiunge -. Su questo ci saremmo aspettati una presa di posizione anche del presidente del Municipio X, Mario Falconi. Ma ben sappiamo che per ormai il territorio di Ostia e il suo mare sono stati ridotti a passacarte e svuotati di competenze dal sindaco Gualtieri".(Com)