Benin: nel terzo trimestre economia cresciuta del 6,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2023, l'economia del Benin è cresciuta di 6,3 punti percentuali, perdendo due punti rispetto al secondo (6,5 per cento). Lo riferisce in una nota l'Istituto nazionale di statistica e demografia (Instad) di Cotonou, ricordando anche il tasso di crescita del primo trimestre, pari al 6,2 per cento. Il risultato, spiega l'istituto, è dovuto al triplice effetto della pandemia, della crisi russo-ucraina e dell’alto costo della vita ma testimonia di una seppur lenta ripresa. Il Fondo monetario internazionale ha previsto per il 2023 una crescita globale del 3 per cento, dopo il 3,5 stimato nel 2022. Nella regione sub-sahariana l'economia dovrebbe attestarsi al 3,3 per cento nel 2023. (Res)