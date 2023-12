Giustizia: ministero, prorogati contratti addetti Upp e doppio binario per processo penale telematico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga per gli addetti dell'Ufficio per il processo e il prolungamento del doppio binario per il deposito degli atti giudiziari, come auspicato da magistrati e avvocati. Sono queste le principali novità - in tema di giustizia - approvate dal Consiglio dei ministri di ieri. Su proposta del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera – riferisce una nota – al prolungamento dei contratti per i giovani dell’Ufficio per il processo, già assunti con i precedenti concorsi. Si tratta di una delle misure, previste dal Pnrr, oggetto di trattativa con la Commissione europea, che ha autorizzato la proroga fino al 30 giugno 2026 del contratto a tempo determinato per gli addetti già in servizio. Seguiranno a breve nuove assunzioni di addetti presso gli uffici giudiziari, per il completamento degli obiettivi concordati con l’Europa. Come richiesto da magistrati e avvocati viene, invece, conservato il doppio binario per il deposito degli atti giudiziari, con lo slittamento al 31 dicembre 2024 del processo penale telematico obbligatorio. (Com)