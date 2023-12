Legge Bilancio: Barelli (FI), nostro sì convinto, continueremo opera Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dichiaro il convinto voto di Forza Italia: "è la prima legge di Bilancio ed il primo Natale che viviamo senza il nostro presidente Berlusconi, che ha consentito a tutti noi di essere qui con Forza Italia, partito determinante del Paese. Continueremo senza indugio la sua opera”. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Paolo Barelli, annunciando in Aula il voto favorevole del partito al disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e sulla relativa nota di variazioni. (Rin)