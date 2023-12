Roma: Nanni (CC), troppi ex centri sportivi ormai in condizioni di degrado, serve intervenire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In diverse aree di Roma "dispiace dover registrare da anni il degrado lì dove in passato erano presenti dei centri sportivi". Lo afferma in una nota il consigliere della lista Civica Calenda, Dario Nanni. "Un esempio è la condizione di incuria e di abbandono in cui versa l'ex centro sportivo a Villaggio Falcone che si protrae da anni per le vicissitudini generate dalla gestione dello stesso che hanno prodotto ulteriore fatiscenza e degrado anche nella zona circostante. Purtroppo - spiega - le situazioni come questa sono diverse nella nostra città, e pur consapevoli delle difficoltà e delle ingenti risorse necessarie per la loro riqualificazione, pensiamo che sia doveroso intervenire per ridare alla città degli spazi pubblici, oggi degradati e insicuri. Per riuscire in quella che può essere definita un'impresa, vista la situazione in cui versano dopo anni d'inerzia e visti i costi ingenti per riqualificarli, è inevitabile il coinvolgimento dei privati così come previsto dalla delibera sui Piani integrati urbani presentata lo scorso agosto dall'assessore al Patrimonio Tobia Zevi". (segue) (Com)