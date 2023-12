Mali-Algeria: prosegue la crisi diplomatica dopo la visita ad Algeri dell'imam Dicko con i ribelli tuareg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la crisi diplomatica fra Mali ed Algeria dopo la visita ad Algeri dell'influente imam maliano Mahmoud Dicko, accompagnato da rappresentanti dei combattenti tuareg invisi alla giunta oggi al potere a Bamako. Richiamati per consultazioni nei rispettivi Paesi, l'ambasciatore algerino El Haoués Riache e quello maliano Mahamane Amadou Maiga non sono ancora tornati alle loro funzioni, mentre l'imam Dicko è ancora in visita in Algeria. In Mali, i suoi sostenitori hanno lanciato un appello affinché gli abitanti di Bamako gli riservino un caloroso benvenuto ma non è chiaro quando questo dovrebbe avvenire. Per la sua visita ad Algeri in compagnia dei ribelli tuareg la giunta al potere in Mali lo ha accusato di “tradimento” e di essere “ostile alla transizione”, ma il religioso ha negato ogni accusa a suo carico. Alcuni movimenti che sostengono i militari al potere a Bamako ne chiedono l'arresto al suo ritorno, ma fonti giudiziarie di "Rfi" sostengono che questo non sia all'ordine del giorno. (segue) (Res)