Germania: rimasti feriti i due figli della vittima del camion contro folla a Passau

- Sono rimasti feriti entrambi i figli della 37enne deceduta oggi a Passau, dove un camion ha travolto un gruppo di pedoni. Si tratta di una bambina di undici anni e di un bambino di nove anni, entrambi ricoverati in ospedale con gli altri feriti, alcuni in gravi condizioni. In totale i feriti sono cinque, compreso il conducente del camion, un 63enne. Le indagini sulla dinamica dei fatti proseguono, con la polizia che fa riferimento a un “tragico incidente stradale” in un messaggio su X. Secondo una testimone oculare, l’autista del camion avrebbe tentato di evitare un autobus fermo sulla carreggiata, di cui si era accorto all’improvviso. Nella manovra, il mezzo ha così travolto i passanti. (Geb)