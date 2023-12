Campania: Sangiuliano, diritto alla salute negato in regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Campania “il diritto alla salute è un diritto negato”. E’ l’affondo del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, oggi a Napoli in visita alla Villa Floridiana nel quartiere Vomero. "Il diritto alla salute, una sanità che dia a tutti i cittadini la possibilità di curarsi - ha aggiunto Sangiuliano - è forse uno dei primi diritti dei cittadini. In Campania questo è ancora un diritto negato, se è vero che tanti cittadini poi sono costretti ad andarsi a curare in altre regioni italiane. Non lo dice Gennaro Sangiuliano, è un dato che leggo da cittadino sui giornali e su studi analitici che sono stati fatti". Alla domanda su chi siano le responsabilità di questa debolezza, Sangiuliano ha risposto: “Questo lo sapete da soli, ci potete arrivare con il ragionamento logico”.(Ren)