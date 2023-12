Governo: M5s, con norma bavaglio Costa non avremmo mai saputo di Verdini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la norma bavaglio Costa "fosse già in vigore, l'opinione pubblica non sarebbe oggi nelle condizioni di conoscere le ragioni dell'arresto di Tommaso Verdini e i fatti contestati". Lo scrivono in una nota i deputati e i senatori del Movimento cinque stelle delle commissioni Giustizia di Camera e Senato. "Ci sono inchieste di rilevanza pubblica e politica che chiaramente faranno il loro corso nelle aule dei tribunali, ma che non possono essere nascoste ai cittadini che hanno il diritto costituzionale di essere informati", concludono.(Com)