Milano: Verri (Lega), amministrazione intervenga subito contro Ultima Generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi chiedo come mai l'amministrazione non intervenga immediatamente. La settimana scorsa al pranzo organizzato per i clochard l'amministrazione è stata estremamente solerte nell'intervenire e multare l'associazione organizzatrice, in questo caso non si capisce come mai non siano stati altrettanto veloci ad intervenire". Così in una nota Alessandro Verri Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, in merito all'azione di Ultima Generazione contro l'albero di Gucci in Galleria. "E' tempo che l'amministrazione la smetta di voltarsi dall'altra parte davanti a questi episodi, condanni fermamente Ultima Generazione e si costituisca sempre come parte civile", conclude.(Com)