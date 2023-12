Rai: Gasparri (FI), farebbe male a non riflettere su valutazioni Auditel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- La Rai "farebbe male a non riflettere sulle valutazioni dell'Auditel che vedono il servizio pubblico, che difendo da sempre anche da se stesso, sorpassato dal principale competitor privato, al netto di dettagli ai quali ci si appiglia, come si usa in questi casi in modo pretestuoso". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri. "Evidentemente pesano, sui recenti risultati dell'azienda, alcuni errori o flop, dall'intrattenimento all'informazione. Alcune scelte improvvisate e forse anche alcune faziosità che indispettiscono un pubblico che si aspetterebbe un maggiore rispetto del pluralismo da parte della Rai. Che alcuni criticano partendo da presupposti sbagliati - ha aggiunto -. Perché sono proprio alcune attività aggressive della sinistra militante, che in Rai continuano a trovare spazio, a danneggiare l'immagine e la reputazione dell'azienda. Il servizio pubblico va difeso, perché rappresenta un presidio essenziale nel campo dell'informazione e della cultura. E deve sempre di più puntare alla tutela di un autentico pluralismo, ponendo fine a domini che per troppo tempo hanno condizionato la vita e la storia della Rai, all'insegna del primato della sinistra. I dati però sono chiari, nonostante i consueti tentativi di raffronto a proprio consumo. La Rai deve riflettere prima di chiedere altre risorse ai cittadini, al Parlamento ed al governo", ha concluso Gasparri. (Rin)