Caccia: Costa (M5s), maggioranza in confusione, proposta Amidei folle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza è "in uno stato di evidente sbandamento e confusione anche su temi come la caccia". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Sergio Costa, del Movimento cinque stelle. "L'ansia di accontentare la lobby dei cacciatori ha portato il senatore Amidei a formulare una proposta evidentemente assurda, che consentirebbe di armare i sedicenni, di aprire a stagioni venatorie più lunghe depotenziando l'Ispra. Talmente assurda che è stata smentita dallo stesso ministro Lollobrigida per non scatenare polemiche, come ha detto lui stesso. Ma quella legge va ritirata perché folle, non perché inquinerebbe il dibattito. Terremo l'attenzione vigile perché questa proposta, uscita dalla porta, potrebbe rientrare dalla finestra", ha concluso. (Rin)