Milano: De Corato (Fd'I), ad attivisti di Ultima Generazione si applichi il daspo urbano

- "È necessario che, al più presto, venga applicato loro (gli attivisti di Ultima Generazione, ndr) il daspo urbano perché le azioni di chi commette questi atti limitano e impediscono la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture, luoghi comuni e aree di trasporto e, come ha proposto il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, deve essergli inflitta una sanzione amministrativa salatissima, per evitare che continuino a compiere gesti di tale portata. Milano non può sottostare continuamente ai diktat di chi pensa di fare, sempre e comunque, ciò che vuole". Lo dichiara Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia e membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, in merito all'imbrattamento dell'albero di Gucci in Galleria a opera degli attivisti di Ultima Generazione. (Com)