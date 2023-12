Speciale infrastrutture: Rixi, da Cdm proroga misure a favore lavoratori portuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In molti porti nazionali i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente hanno comportato una flessione dei traffici con relativa diminuzione dei turni lavorati dalle imprese che forniscono la manodopera. Il Consiglio dei ministri ha approvato due disposizioni importanti sul lavoro portuale". Lo dice in una nota il deputato della Lega e vice ministro al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, che aggiunge: "Di fatto viene prolungata l'operatività dell'Agenzia per la somministrazione e la formazione del lavoro nei porti di transhipment di Gioia Tauro e Taranto e viene estesa alle Autorità portuali - anche per il 2024 - la possibilità di sostenere economicamente le imprese autorizzate a svolgere operazioni e servizi portuali, nonché i soggetti fornitori di lavoro temporaneo, negli scali nazionali. Un passo avanti a sostegno di un comparto fondamentale per mantenere efficienti flussi commerciali e contribuire alla crescita economica", conclude. (Rin)