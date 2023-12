Speciale infrastrutture: sindacati, ancora nessuna proroga addendum e contratto di solidarietà Wärtsilä

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda Wärtsilä ha chiesto ulteriore tempo per valutare la possibilità di concedere la proroga di ulteriori 6 mesi dei Contratti di Solidarietà continuando a tenere con il fiato sospeso i 300 lavoratori dell’Dct, nonostante sembrasse essere stata raggiunta l’intesa di massima a livello di territoriale con le Rsu lo scorso 21 dicembre. E’ quanto si legge in una nota di Fim, Fiom, Uilm nazionali che ricordano come nell’incontro odierno, l’azienda abbia posto ulteriori e inaccettabili condizioni e richieste al ministero delle Infrastrutture, Regione Friuli Venezia Giulia e sindacati rendendo allo stato impossibile la sottoscrizione dell’accordo, un atteggiamento che non facilita il percorso. Le disponibilità delle organizzazioni sindacali - si legge ancora nella nota - sono state già dichiarate e, se assunte, evitano il precipitare della situazione e i licenziamenti, ma le trattative non possono essere riaperte continuamente. In questo senso, "presenteremo alcune modifiche al testo presentato dal governo che allo stato non recepisce le posizioni espresse sindacali. (Com)