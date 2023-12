Municipio Roma IV: Rosati (M5s), Umberti abbatte chioschi con amianto ma lascia scempio su strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti "abbatte finalmente due chioschi abbandonati a San Basilio ma lascia in strada uno scempio. E se ne vanta pure". Lo afferma in una nota il consigliere del Movimento 5 stelle al Municipio Roma IV, Stefano Rosati. "Lo scorso ottobre avevo denunciato il degrado delle strutture, la presenza di amianto e l'assenza di politiche sociali sul territorio, dato che una di esse era addirittura occupata abusivamente da una famiglia - spiega -. Oggi, dopo i roboanti annunci del presidente del Municipio IV, mi ritrovo invece a denunciare un cantiere su sede stradale e su marciapiede senza protezione, senza segnaletica, ridotto a discarica da alcuni cittadini incivili, mentre altri rubano indisturbati il materiale ferroso tra i detriti. Le strutture distrutte - prosegue -, contenenti amianto, saranno probabilmente lasciate lì dove sono fino a dopo Capodanno". (segue) (Com)