Monza: da Giunta ok a riqualificazione per tre giardini pubblici

20 luglio 2021

- Tre aree verdi dei quartieri Monza saranno rimesse a nuovo. Lo ha stabilito la Giunta Comunale approvando il progetto di fattibilità tecnico economica per i giardini in via Pier della Francesca, in via Sant'Alessandro e in via Monte Bisbino. Dopo la recente approvazione del progetto esecutivo per il parco di via Calatafimi, prosegue dunque l'impegno dell'Amministrazione nel riqualificare parchi e giardini di quartiere. I lavori nei tre parchi. Nel giardino di via Pier della Francesca verrà posata erba sintetica per il campo da calcio, verrà rifatta la pavimentazione sportiva del campo da basket e sarà rimessa a nuovo l'area giochi con la posa di pavimentazione antitrauma in sughero e l'installazione di nuovi giochi. Nel giardino di via Sant'Alessandro verrà realizzato un vialetto d'accesso con pavimentazione autobloccante e drenante che avrà a fianco, delimitata da cordoli, un'area giochi con pavimentazione antitrauma. Inoltre, sarà realizzata un'area cani recintata lungo il lato ovest dell'area verde e saranno invece piantumati otto alberi in fila sul versante opposto del parco. (segue) (Com)