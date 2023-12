Roma: coppia di anziani gravemente feriti in incidente stradale a Cerveteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una coppia di anziani coniugi è rimasta ferita gravente in un incidente stradale avvenuto alle 14 di oggi a Cerveteri, in un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia in direzione Civitavecchia. La macchina sulla quale i due viaggiavano è uscita di strada finendo in un canale. A soccorrere gli anziani, portandoli fuori dall'abitacolo, sono stati i vigili del fuoco di Cerveteri che hanno affidato i feriti alle cure degli operatori del 118. I due coniugi sono stati trasportati: la donna al civico ospedale di Civitavecchia e l'uomo elitrasportato al Gemelli di Roma. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Santa Severa e la Polizia locale di Cerveteri per i rilievi del caso. (Rer)