Legge Bilancio: Tripodi (FI), successo per il governo

- Una manovra economica "orientata alla crescita, la migliore che il governo potesse attuare in un contesto internazionale particolarmente difficile come quello attuale e il pesante debito pubblico ereditato". Lo dichiara in una nota il sottosegretario di Stato agli Esteri, Maria Tripodi. "Siamo orgogliosi di aver lavorato con concretezza per destinare risorse a sostegno dei redditi bassi con il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento di due aliquote Irpef, rinnovare tutti i contratti del pubblico impiego, delle forze dell'ordine e delle forze armate e indirizzare risorse alla sanità, il tutto per un totale di 35 miliardi di euro - aggiunge -. L'impegno profuso da Forza Italia con il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani in testa, ha valorizzato al massimo le prospettive, per rafforzare la ripresa nel 2024 con provvedimenti particolarmente sentiti dai cittadini. La manovra in via di approvazione alla Camera, è successo straordinario per il governo Meloni, che fa il paio con la richiesta formale della quinta rata del Pnrr. Dove come accaduto per la quarta rata, l'Italia è il primo Stato Ue a formulare richiesta di pagamento. Fatti incontrovertibili al netto della bieca propaganda della sinistra", conclude. (Com)