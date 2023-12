Polonia: Forze armate, oggetto non identificato entrato nel nostro spazio aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un oggetto non identificato è entrato stamane nello spazio aereo della Polonia, al confine con l’Ucraina. Lo ha reso noto il comando operativo delle Forze armate polacche, ripreso dall’agenzia di stampa “Pap”. "Nelle prime ore del mattino, un oggetto aereo non identificato è volato nello spazio aereo della Repubblica di Polonia dal confine con l'Ucraina, ed è stato osservato dai mezzi di radiolocalizzazione del sistema di difesa aerea dal momento in cui ha attraversato la frontiera fino al punto in cui il segnale è scomparso", hanno reso noto le Forze armate. Il portavoce del comando operativo, Jacek Goryszewski, ha detto all’emittente televisiva “Tvn24” che l’oggetto aereo non identificato è volato vicino alla città di Zamosc, e non ha escluso che questo possa essere legato al massiccio attacco missilistico lanciato oggi dalla Russia contro l’Ucraina. (Vap)