Governo: Ricciardi (M5s), solo grazie a noi stop spese militari 2 per cento nel 2024

- Il Movimento 5 Stelle è "orgoglioso di ricordare che se non fosse stato per noi l'anno scorso il governo italiano stava per portare le spese militari al 2 per cento del Pil entro il 2024". Lo ha detto il vicepresidente M5s, Riccardo Ricciardi, intervenendo in aula nel corso del dibattito sulla manovra. "E' stato il M5s a opporsi al partito trasversale delle armi. Come dice Papa Francesco, facciamo attenzione a a questa corsa alle armi, perché la storia dimostra he quando si investe in armi, poi quelle armi finiscono per essere usate: non c'è mai stata una corsa al riarmo che non sia stata preludio di una catastrofe. E non ci si azzardi a dire - ha aggiunto Ricciardi - come hanno fatto i colleghi di Italia viva e Azione che ormai lavorano per la maggiorana, che il M5s non si prende le responsabilità, perché nel momento più grave della storia di questa Repubblica il M5s si è preso l'enorme responsabilità di portare avanti il Paese in piena pandemia", ha concluso Ricciardi. (Rin)