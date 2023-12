Mar Cinese Meridionale: Cina avverte Filippine, risponderemo risolutamente a ogni provocazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina risponderà risolutamente a ogni provocazione o violazione, e salvaguarderà risolutamente i propri diritti marittimi e la propria sovranità territoriale. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, commentando le parole del portavoce delle forze armate delle Filippine, il colonnello Medel Aguilar, secondo cui il governo di Manila sta considerando la realizzazione di una "struttura civile permanente", un faro o un centro di ricerca scientifico, sull'atollo noto come Second Thomas Shoal, che la Cina chiama Ren'ai Jiao e rivendica come parte del proprio territorio. Aguilar ha ribadito che l'atollo, così come le isole Spratly di cui fa parte, rientrano nella zona economica esclusiva delle Filippine, che sono l'unico Paese deputato a costruirvi. (segue) (Cip)