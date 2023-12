Mar Cinese Meridionale: Cina avverte Filippine, risponderemo risolutamente a ogni provocazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Second Thomas Shoal si trova dal 1999 il relitto di una nave, la Sierra Madre, che viene utilizzato come avamposto militare dalle forze filippine. La consegna di rifornimenti nell'area da parte di Manila ha già provocato una lunga serie d'incidenti con la Guardia costiera cinese, che pattuglia costantemente quelle acque. Mao oggi ha ribadito che le azioni delle Filippine "violano i principi del diritto internazionale" e che il Second Thomas Shoal dovrebbe restare disabitato come stabilito dal Codice di condotta delle parti nel Mar Cinese Meridionale firmato da Pechino e dai Paesi dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), di cui Manila fa parte. "Le Filippine hanno ripetutamente violato i loro impegni, infrangendo i diritti della Cina e complicando la situazione", ha aggiunto la portavoce. (Cip)