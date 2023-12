San Siro: no dei Garanti ai due referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Collegio dei Garanti del Comune di Milano, presieduto dall'avvocato Paola Giulia Belloli e composto anche dall'avvocato Marco Luigi di Tolle e dal professor Edoardo Raffiotta, ha dichiarato inammissibili entrambe le richieste referendarie presentate dal Comitato promotore Referendum x San Siro, depositate in prima istanza nel febbraio 2022. Infatti, il Comitato aveva chiesto un referendum abrogativo e uno propositivo: il primo doveva agire sulla dichiarazione di pubblico interesse votata nel 2021 dal Comune di Milano ai progetti di Milan e Inter di costruzione di un nuovo impianto; il secondo chiedeva la salvaguardia dello stadio, con la sua riqualificazione. Nel primo caso, come si legge nel documento diffuso, secondo il Collegio “non persiste più, nell'attualità, l'oggetto sostanziale del referendum abrogativo”, nel secondo caso, invece, si legge che “il mantenimento dello stadio Meazza nella sua attuale funzione e la sua riqualificazione avrebbe "ricadute negative sul bilancio comunale che non possono essere trascurate".(Com)