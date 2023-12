Senegal: Consiglio costituzionale riceve 93 candidature alla presidenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio costituzionale del Senegal ha ricevuto 93 dossier di candidatura per le elezioni presidenziali del prossimo febbraio e ne ha al momento registrati 70. Lo riferisce il quotidiano locale "Soleil", ricordando che la scadenza per la presentazione della domanda era martedì 26 dicembre a mezzanotte e che il Consiglio ha fino al prossimo 20 gennaio per annunciare la lista dei candidati selezionati. Al momento, dei 93 dossier presentati 23 sono in attesa di registrazione. Tra i candidati figurano i principali favoriti: il premier Amadou Ba, membro della coalizione di governo Alleanza per la Repubblica, l'ex sindaco di Dakar Khalifa Sall, il figlio dell'ex presidente Abdoulaye Wade, Karim Wade e Idrissa Seck, arrivata seconda alle elezioni presidenziali del 2019. Fra le candidature presentate spicca poi quella del leader di opposizione Ousmane Sonko, attualmente in carcere per diverse condanne sulle quali si proclama innocente e che sta portando avanti una battaglia legale. Il governo ha infatti presentato ricorso davanti alla Corte suprema del Paese contro la sentenza emessa dall'Alta corte di Dakar che riabilita Sonko nelle liste elettorali e gli permetterebbe quindi di partecipare alle elezioni del 25 febbraio. (Res)