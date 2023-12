Sardegna: lavori pubblici, sottoscritta convenzione per strada Cossatzu-Tascusì nel Nuorese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa è un'infrastruttura fondamentale, un collegamento che consentirà finalmente alle Comunità delle zone interne della Sardegna di uscire dall’isolamento. Un intervento infrastrutturale, ma che va letto anche nella chiave di misura di contrasto allo spopolamento - ha aggiunto Saiu - Perché sono misure efficaci quelle che intervengono sui servizi e sui diritti. In particolare in questo caso parliamo della mobilità interna di cittadini. Una misura che va letta insieme alle altre di carattere finanziario stabilite dalla Giunta regionale e dal governo in carica. Penso per esempio ai 360 milioni di euro che sono stati investiti con le risorse del bilancio regionale per contrastare attivamente lo spopolamento delle zone interne e le misure in materia di bonus bebè in materia di acquisto e ristrutturazione della prima casa per i piccoli Comuni". I fondi sono stati stanziati con apposita delibera. L’opera era ferma da 10 anni da quando, nel 2013 i lavori si erano interrotti. La Regione dunque sarà il soggetto finanziatore, la Provincia di Nuoro il soggetto proprietario e la OIS ( società in house della Regione Opere e Infrastrutture Sardegna) quale soggetto attuatore dell’intervento. Questa strada deve garantire sicurezza, efficienza ed impatto ambientale, compatibile con il contesto naturalistico nel quale è situata. La Cossatzu-Tascusì è la strada più alta della Sardegna, chiusa per decenni anche a seguito di una inchiesta giudiziaria. Da sempre è considerata un crocevia essenziale per trasporti e commercio. (Rsc)