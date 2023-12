Colombia: Petro esorta Banca centrale a nuovo taglio del tasso di interesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, è tornato a invitare i dirigenti della Banca centrale ad abbassare il tasso di sconto, oggi al 13 per cento su anno. "La rivalutazione che interessa oggi il peso colombiano - positiva per certi versi, ma negativa per agevolare le esportazioni produttive - nasce dal fatto che il nostro tasso di sconto, in termini reali, è ogni giorno di più tra i maggiori al mondo", ha scritto Petro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Nel mondo stanno iniziando a calare i tassi reali, aumentando il divario che rende possibile l'ingresso di dollari nel Paese", ha aggiunto. "Credo che la giunta dei governatori della Banca centrale debba considerare questa nova realtà e far scendere ulteriormente il tasso di interesse nazionale". L'attuale tasso di sconto, al 13 per cento, è stato fissato dalla Banca nella riunione del 20 dicembre, ultima del 2023, grazie a un taglio di 25 punti base. Una decisione maturata con il voto favorevole di cinque governatori, contro due che avrebbero preferito lasciare invariato l'indice. La complessiva prudenza dell'istituto monetario risponde al persistere delle "incertezze" rispetto all'andamento dell'inflazione, oggi al 10,15 per cento su anno. L'obiettivo della Bc è fissato al 3 per cento con un punto in più e in meno di tolleranza. (Mec)