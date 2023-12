Imprese: Patuanelli (M5s), con Transizione 4.0 investimenti pluriennali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova svolge un servizio volto a veicolare ai cittadini un’informazione professionale, attenta e completa sui temi che l’attualità propone" Stefano Patuanelli

Ministro delle Politiche agricole, Alimentari eForestali

18 ottobre 2021

- Con l'introduzione di Transizione 4.0 (governo Conte due) "si è dato respiro e prospettiva d'investimento pluriennale al mondo delle imprese, anche alle più piccole, che per la prima volta con i crediti d'imposta hanno potuto programmare e sfruttare gli incentivi". Lo scrive su Facebook il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, mostrando delle tabelle relative ai crediti d'imposta 4.0. "Tutto il resto sono parole vuote di forze politiche che non esistono più. E che forse non sono mai esistite", conclude. (Rin)