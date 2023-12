Legge Bilancio: Pella (FI), diamo risposte concrete a chi ha bisogno, con sguardo proiettato al futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del lavoro fatto sulla Legge di Bilancio "sono assolutamente soddisfatto. Nonostante il contesto internazionale complicato, con due guerre in corso e una inflazione altissima, abbiamo approvato una legge di bilancio improntata alla tutela delle famiglie, dei redditi più bassi, delle imprese, riuscendo allo stesso tempo a tenere in ordine i conti pubblici". Lo scrive in una nota Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio e relatore della Legge di Bilancio."Siamo riusciti a dare risposte concrete a chi ne ha più bisogno. Abbiamo abbassato le tasse sul lavoro, confermando il taglio del cuneo fiscale, che garantirà a 14 milioni di lavoratori cento euro in più in busta paga. Un aiuto concreto per sostenere il potere d'acquisto dei cittadini, una misura di cui sono particolarmente orgoglioso insieme alla conferma dell'innalzamento dei limiti dei fringe benefit, fortemente voluta da Forza Italia per sostenere i lavoratori dipendenti, in particolare quelli con figli. Abbiamo deciso di venire incontro alle esigenze delle famiglie, lo abbiamo fatto anche con il rifinanziamento di 600 milioni di euro del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità e del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa. Abbiamo inserito misure di sostegno alla natalità, per aiutare tante coppie che vorrebbero avere figli ma che spesso rimandano la decisione o rinunciano per l'incertezza del futuro", aggiunge. (segue) (Com)