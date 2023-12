Legge Bilancio: Pella (FI), diamo risposte concrete a chi ha bisogno, con sguardo proiettato al futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo pensato alle imprese - spiega Pella -, incentivando il credito d'imposta sulle Zes nel Mezzogiorno e prevedendo, tra le altre cose, rifinanziamenti per i contratti di sviluppo industriale. Abbiamo investito sullo sviluppo infrastrutturale del Paese, con uno stanziamento importante per la realizzazione del Ponte sullo Stretto e abbiamo stanziato più risorse per il comparto sicurezza e difesa. Siamo intervenuti sulla sanità, finanziando il Servizio sanitario nazionale per un importo aggiuntivo di 3 miliardi, e stanziando 5 miliardi di euro per il rinnovo del contratto del personale del comparto, per l'incremento della tariffa oraria, la rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica, l'aggiornamento dei Lea, l'abbattimento delle liste d'attesa e per il potenziamento dell'assistenza territoriale. Ancora, ci sono misure importanti in favore degli enti locali e delle Regioni. Si tratta quindi di una manovra importante, che rispecchia l'idea che la maggioranza di centrodestra ha del Paese, improntata sulla crescita e con uno sguardo proiettato al futuro. Forza Italia ha dato, come sempre, un contributo importante, portando avanti e vincendo battaglie importanti. Non abbiamo lasciato indietro nessuno, rispondendo con fatti concreti ai bisogni reali del Paese", conclude il capogruppo. (Com)