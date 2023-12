Lazio: da Regione bando da 25 milioni euro per ammodernare le macchine agricole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio ha pubblicato il bando, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, destinato all’ammodernamento delle macchine agricole. L’avviso pubblico, che prevede uno stanziamento complessivo di circa 25 milioni di euro, è destinato alle imprese agro-meccaniche, alle micro e alle piccole e medie imprese agricole per il supporto all’investimento in macchine e attrezzature per l’agricoltura di precisione o per l’innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque. In questi casi il contributo massimo previsto è di 35mila euro, mentre per la sostituzione di veicoli fuoristrada per l’agricoltura e la zootecnia si possono richiedere fino a 70mila euro. Nel complesso l’aliquota di contributo applicabile non può superare il 55 per cento dei costi ammissibili, ma può essere aumentata fino al 70 per cento per gli investimenti da parte dei giovani agricoltori (di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti). Il termine ultimo per presentare le domande di contributo è fissato al 31 marzo 2024. (segue) (Com)