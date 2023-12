Lazio: da Regione bando da 25 milioni euro per ammodernare le macchine agricole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio la Direzione regionale dell’Agricoltura per essere riuscita a pubblicare il bando nei tempi stabiliti. Come Regione Lazio, infatti, ci siamo subito attivati per mettere a disposizione delle imprese questi fondi, stanziati dal Masaf grazie alla lungimiranza del ministro Francesco Lollobrigida, che siamo convinti accompagneranno tante aziende agricole in quel processo di trasformazione tecnologica, che è di fondamentale importanza in termini di competitività e produttività. Davanti a un settore che è in continua trasformazione e ai fenomeni climatici imprevedibili, l’investimento sull’agricoltura di precisione è diventato estremamente necessario e non più rimandabile", ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Giancarlo Righini. (Com)