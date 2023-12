Milano: Ultima Generazione, vernice arancione su albero Gucci, simbolo ricchezza di pochi - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina alle 11:30, tre cittadini aderenti alla campagna FONDO RIPARAZIONE, promossa da Ultima Generazione, hanno gettato secchi di vernice lavabile arancione sull’albero di Gucci in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Sono stati portati via dalle forze dell’ordine alle 12. Elisa, 26 anni di Milano ha dichiarato: “Partecipo oggi alla colorazione di questo albero che non ha niente di celebrativo, ma è simbolo della ricchezza di pochi e dell’oppressione di molti. Siamo nel 2023 e non c'è niente di normale in questo Natale, non c'è niente di normale in un'azienda che fattura 10 mld l'anno, dà un milione in beneficenza e intanto continua ad alimentare un sistema di lusso e di consumo che sta decretando la nostra condanna a morte”. (Foto: Agenzia Nova) (Com)