Legge Bilancio: Zanella (Avs), Aula Camera ha detto sì a nostro odg su fauna selvatica

- Il Fondo per il recupero della fauna selvatica “deve essere assolutamente rifinanziato e deve essere consolidato nei modi opportuni per evitare un nuovo rischio di mancato finanziamento, come è accaduto con questa manovra dal quale è stato escluso”. È l’ordine del giorno di tutti i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra, presentato dalla capogruppo Luana Zanella e votato da tutta l’Aula della Camera (due voti contrari). “Sono soddisfatta ma ovviamente anche molto preoccupata: il Fondo è destinato a sostenere l’attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute, una attività preziosa ed encomiabile, essendo rivolta a tutelare anche specie di alto valore conservazionistico e a dare risposte a centinaia di migliaia di cittadini che ogni anno rinvengono animali selvatici in difficoltà; non si può rischiare di vedere annullate le risorse a loro destinate. Ora c’è un impegno del governo che dovrà essere conseguente”, ha detto Zanella. (Rin)